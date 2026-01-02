افتتاح مسجد محمد أمين بقرية طحوريا بعد الإحلال والتجديد بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

افتتحت مديرية أوقاف القليوبية، اليوم الجمعة، مسجد محمد أمين بقرية طحوريا التابعة لإدارة أوقاف شبين القناطر شرق، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.

جاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتعليمات فضيلة الدكتور السيد عبدالباري، رئيس القطاع الديني، وحرص وزارة الأوقاف على إعمار بيوت الله مبنًى ومعنًى.

وقام الشيخ عبد الرحمن رضوان، مدير مديرية أوقاف القليوبية، بافتتاح المسجد، ضمن خطة وزارة الأوقاف الهادفة إلى تطوير المساجد، والحفاظ عليها، والارتقاء برسالتها الدعوية، بما يسهم في ترسيخ القيم الدينية الصحيحة وبناء الوعي المجتمعي.

وألقى مدير المديرية خطبة الجمعة بالمسجد، والتي جاءت بعنوان «قيمة الوقت في حياة المسلم»، مؤكدًا خلالها أن الوقت نعمة عظيمة من نعم الله تعالى، ومسؤولية يُسأل عنها الإنسان، وأن حسن استثماره في الطاعة والعمل النافع يُعد من دلائل الإيمان والرقي الحضاري، داعيًا إلى اغتنام الأعمار فيما ينفع الدين والوطن.

وشهد الافتتاح حضورًا كثيفًا من أهالي القرية ورواد المسجد، وسط أجواء من الفرحة والبهجة، حيث عبّر الأهالي عن سعادتهم بافتتاح المسجد في ثوبه الجديد، مثمّنين جهود وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف القليوبية في خدمة بيوت الله ورعاية رسالتها السامية.

وأكدت مديرية أوقاف القليوبية استمرار جهودها في إعمار المساجد، وتطوير الخطاب الدعوي، وبناء الإنسان بناءً متوازنًا يجمع بين الإيمان والعمل والوعي.