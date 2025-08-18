الداخلية تضبط 401 قضية مخدرات و178 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة بجميع مديريات الأمن، ونجحت خلال 24 ساعة في تحقيق نتائج بارزة، أبرزها ضبط 401 قضية مخدرات بحوزة 457 متهماً، تضمنت كميات كبيرة من المواد المخدرة، من بينها أكثر من 229 كجم من الحشيش، و28 كجم بانجو، و17 كجم هيروين، إضافة إلى آلاف الأقراص المخدرة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 178 قطعة سلاح ناري، بينها 8 بنادق آلية و140 فرد خرطوش، إلى جانب 269 قطعة سلاح أبيض، وضبط 162 متهماً بحيازتها.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 84,397 حكماً قضائياً متنوعاً، وضبط 4 تشكيلات عصابية ارتكبت 23 حادثاً، بالإضافة إلى ضبط 10 متهمين هاربين، و15 من القائمين بأعمال البلطجة.

كما تم ضبط 221 دراجة نارية مخالفة، و23.185 مخالفة مرورية، وثبت تعاطي 12 سائقاً للمواد المخدرة من بين 62 تم فحصهم على الطرق السريعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الوزارة حملاتها لإحكام السيطرة الأمنية.



