الداخلية تضبط محتال استولى على أموال مواطن بزعم تخصيص أرض بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط عاطل، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء منه على مبلغ مالي.

جاء ذلك عقب بلاغ من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بورسعيد، أفاد فيه بتعرضه لواقعة نصب من قبل المتهم الذي ادعى – على خلاف الحقيقة – قدرته على تخصيص قطعة أرض له بإحدى المناطق بمحافظة القاهرة مستغلًا ادعاء نفوذه، واستولى منه على المبلغ المالي دون الوفاء بوعده أو إعادته.

وبإجراء التحريات، تم تحديد وضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



