كتب ـ رمضان يونس:

كشفت"غادة.ح" والدة الطالبة "رنا.إ" إحدى ضحايا تفاصيل مطاردة 3 سيارات لها على طريق الواحات، بعد تعرضها للمضايقة والمعاكسة على الطريق حال خروجها رفقة صديقتها من إحدى الكافيهات بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت"غادة"، إن ابنتها (طالبة التجارة) كانت تستعد لحفل تخرجها من الجامعةيوم الأحد المقبل، مؤكدةٍ أنها حجزت تذاكر الحفل لأسرتها وأقاربها الذين سيحضرون مراسم الحفل "قطعت لنا تذاكر حفل التخرج وكانت بتجهز في حاجتها".

وأضافت؛ رنا كانت مع "نزال"، و"حبيبة"وتوجهوا إلى أحد الكافيهات في أكتوبر:"هما لما عمال الكافية قالوا عايزين نقفل.. دخلوا جوه وتقابلوا مع الشباب دول وقعدوا يضايقونهم". تقول الأم في بث مباشر لمصراوي.

وتابعت الأم، أن ابنتها "رنا" تركت الكافية رفقة "نزال" و"حبيبة"، حين رأت تمادي المتهمين في مضايقتهن، بل أن المضايقة استمرت حتى بعد تركهن المكان حيث تفاجئن بمطاردة المتهمون لها على الطريق أيضًا، بحركات أستعراضية بالسيارات التي يقودونها.

وتابعت الأم، مطادرة الشباب المتهمون للبنات والحركات الأستعراضية بالسيارات التي يقودونها تسبب في النهاية في وقوع الحادث الذي كاد يودي بحياة الفتيات الثلاث :"هما لما خرجوا لقوا الشباب دول جايين وراهم وبدأو يضايقوافيهم زي ما حصل في الكافيه وضيقوا على بنتي لحد ما لبست في التريلا ..عشان مكنتش قادرة تسيطر على الموقف".

وأشارت "غادة"إلى أن ابنتها أخبرتها بنبأ الحادث المؤسف الذي تعرضت له: "لقيت بنتي بترن علىّ إلحقيني يا ماما عملت حادثة وبموت"، مؤكدة أن ابنتها أصابها حالة غريبة نتيجةتصادم رأسها في السيارة والذي أصابها بفقدان ذاكرة مؤقتًا على حد وصفها:"كل دقيقة ترن عليّا يا ماما الحقيني بموت .. هو أنا فين .. إيه اللي حصل معانا". تكمل الأم حديثها لمصراوي.

وأوضحت الأم، أن لولا فضل شابًا وثق الحادث بهاتفه، كان سيكون من الصعب تحديد هوية المتهمين، "دمروا عربية بنتي وكانوا هيقتلوها .. وكان في واحدكان بيهددهم وكان معاه سلاح في العربية".

وختامًا أكدت"غادة" أن لن تفرط في حق ابنتها كون ابنتها تعرضت لحادث ترويع ومحاولةقتل عمد، رافضة تمامًا أي مساعٍ للصلح مع أسر الطلاب المتهمين:"أنا مش هفكر في التصالح غير لما أطمن على بنتي الأول وأعمل لها إشاعات على المخ .. كل شويةتفقد الوعى وتقولى يا ماما أنا علمت إيه".

وطلب إبراهيم البسيوني محامي الفتاتين "رنا"، و"نزال"، أمام جهات التحقيق بنيابة أول وثالث أكتوبر، عرض موكليته على مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليهن لبيان مدى الأصابات اللاتي تعرض لها جراء وقوع الحادث، فضلاً عن تفريغ كاميرات المراقبة داخل الكافيه والتي من شأنها توضح حقيقة ما أثُير بالواقعة والمضايقات التي تعرضن لها الفتيات من قبل المتهمين قبل وقوع الحادث بدقائق.

وصرفت جهات التحقيق الفتاتين من سرايا نيابة أول وثالث أكتوبر، بعدما أستمعت لأقوالهن بشأن ما جرى معهن على طريق الواحات وواجهتهن بالمتهمين الذين تسببوا في الحادث، فيما لا تازلت جهات التحقيق تستجوب المتهمين الأربعة الذين جرى القبض عليهم من قبل قوات الأمن عقب ارتكابهم الواقعة.