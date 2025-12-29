لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 10 متهمين في القضية رقم 22768 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، إلى جلسة 3 مارس المقبل، لسماع أقوال الشهود.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2020 وحتى 8 مارس 2022، تولى المتهمون من الأول وحتى الرابع قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وُجهت للمتهمين من الخامس وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى الجماعة محل الاتهام، مع علمهم بأغراضها، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

