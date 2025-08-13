إعلان

ترسانة أسلحة و74 مليون جنيه مخدرات.. سقوط 5 عناصر إجرامية بالقليوبية

12:06 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

حملات أمنية - أرشيفية

كتب- علاء عمران:
وجهت وزارة الداخلية ضربة أمنية جديدة للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عناصر جنائية شديدة الخطورة بنشاط واسع بعدة محافظات، بينهم من هو محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضايا "اتجار بالمواد المخدرة، سلاح بدون ترخيص، وخطف".
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة القليوبية، وضبط باقي المتهمين وبحوزتهم أكثر من 551 كجم من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، هيدرو، استروكس، أيس، هيروين، شادو، بودر)، و35 قطعة سلاح ناري بينها 30 بندقية خرطوش، 4 بنادق آلية، وطبنجة. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بـ74 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون.

ترسانة أسلحة مخدرات القليوبية
