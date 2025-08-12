إعلان

الشرطة تداهم مصنع أسمدة مغشوشة في الصف

05:55 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

أسمدة مغشوشة

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط البيئة والمسطحات مصنعا بدون ترخيص بمركز الصف جنوب الجيزة.

التحريات أكدت إدارة مسجل خطر للمصنع، لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر.

بتقنين الإجراءات استهدفت الشرطة المصنع وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته (281 طن مواد خام مغشوشة ومجهولة المصدر - 61 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعى - كميات من الأدوات المستخدمة فى التصنيع - كمية كبيرة من الشكائر الفارغة مدون عليها اسم شركة وهمية).

أسمدة مخصبات زراعية مصنع الصف الجيزة
