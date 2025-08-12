كتب- أحمد عادل:

أدلت المنتجة الفنية سارة خليفة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، في اتهامها و27 آخرين بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وأنكرت "خليفة" خلال تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، إدارة أو تأليف تشكيل عصابي، مؤكدة أن نشاطها اقتصر على عملها الإعلامي والفني.

وأوضحت أنها عملت في برامج منوعات مختلفة، وأثناء دراستها التحقت بقناة "الشرقية" العراقية وتخصصت في تغطية الأحداث الفنية، ثم انتقلت إلى قناة "المحور" لتقديم برنامج "مهمة صعبة" لمدة 4 سنوات.

وأضافت أنه بعد انتهاء عملها بالبرنامج، سافرت إلى إحدى الدول العربية وأسست شركة "سارة برودكشن" لتنظيم الحفلات الغنائية، مشيرة إلى أن دخلها الشهري كان يصل إلى 500 ألف جنيه، وأن مكسب الشركة من كل حفل يتراوح بين 30 و50 ألف دولار، مع إقامة ما بين 12 و15 حفلاً سنويًا.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة "سارة خليفة" و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لاتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.