فيديو متداول يكشف لغز اصطدام سيارة ربع نقل بدراجة نارية أعلى الدائري

كتب- علاء عمران:

كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ربع نقل بالاصطدام بدراجة نارية يستقلها شخص وطفلته أعلى الطريق الدائري بالجيزة.

تبين من الفحص عدم ورود أي بلاغات بهذا الشأن، وبسؤال ناشر الفيديو أفاد بأن سيارة ربع نقل اصطدمت بالدراجة النارية التي كان يستقلها شخص مع طفلته، فتتبعه حتى تمكن من الإمساك به، وقام بتصوير المقطع ونشره خوفًا من هروبه مرة أخرى.

وعند العودة إلى موقع الحادث، تبين أن الطرف الآخر قد انصرف لعدم وجود إصابات بهما.

تم تحديد وضبط السيارة (سارية التراخيص) وقائدها (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة كما ورد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.