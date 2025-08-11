قرار قضائي عاجل بشأن منع "أم سجدة" من التصرف في أموالها

كتب – أحمد عادل:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة، تأييد قرار منع البلوجر المعروفة بـ"أم سجدة" من التصرف في أموالها، على خلفية اتهامها بغسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع يتمثل في بث فيديوهات خادشة للحياء العام.

وكان المحامي ناصر يوسف عوف، دفاع البلوجر "أم سجدة"، قد تقدم باستئناف على قرار التحفظ على أموال المتهمة ومنعها من التصرف فيها، لاتهامها بغسل الأموال الناتجة عن نشاط مخالف للقانون، إلا أن المحكمة قضت بتأييد القرار.

كما كانت النيابة قد قررت التحفظ على الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمة أثناء ضبطها، إلى جانب بعض مقاطع الفيديو محل التحقيق، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي أجهزة وزارة الداخلية عدة بلاغات ضد صانعتي محتوى، تتهمهما بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة وخروجًا عن الآداب العامة، فضلًا عن التشكيك في مصادر ثرواتهما. وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما (ربتا منزل – مقيمتان بالقاهرة والقليوبية)، وبمواجهتهما أقرتا بتصوير ونشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر المنصات.

