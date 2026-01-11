إعلان

المرور يضبط 123 ألف مخالفة ويفحص 1309 سائقين خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

01:38 م 11/01/2026

مخالفة مرورية - ارشيفية

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 123,460 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1309 سائقين للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وأسفرت الفحوص عن إيجابية 48 حالة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي إطار حملات الانضباط المروري بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 739 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 98 سائقًا أسفرت الفحوص عن إيجابية 5 حالات لتعاطي المخدرات، إلى جانب ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع المضبوطة، استمرارًا لجهود الوزارة لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين..

