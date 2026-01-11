إعلان

تأجيل استئناف عفاف شعيب على حكم رفض دعوى تعويضها من محمد سامي لـ 9 فبراير

كتب : أحمد عادل

01:03 م 11/01/2026

محمد سامي و عفاف شعيب

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل استئناف الفنانة عفاف شعيب على حكم رفض دعوى تعويضها بمبلغ 5 ملايين جنيه ضد المخرج محمد سامي، على خلفية اتهامها له بالسب والتشهير في أحد البرامج، إلى جلسة 9 فبراير.
وفي وقت سابق، كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت برفض الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، والتي طالبت فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه على خلفية اتهامها له بسبّها والتشهير بها.
وكان دفاع الفنانة عفاف شعيب قد تقدم بمذكرة طعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ببراءة المخرج محمد سامي، متهمًا إياه بالإساءة إلى موكلته إعلاميًا.
وسبق أن قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر ببراءة المخرج محمد سامي، وألغت حكم أول درجة القاضي بتغريمه 5 آلاف جنيه، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في القضية التي اتُّهم فيها بسبّ وقذف الفنانة عفاف شعيب والتشهير بها أثناء ظهوره في وسائل الإعلام.

عفاف شعيب محمد سامي دعوى تعويض

