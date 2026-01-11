حريق محدود في محرقة نفايات مستشفى قصر العيني.. ماذا حدث؟
كتب : علاء عمران
قوات الحماية المدنية
اندلع حريق محدود داخل أحد مباني مستشفى قصر العيني فجر اليوم الأحد، تحديدًا في محرقة النفايات أمام مبنى معهد السموم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه فورًا دون وقوع أي إصابات بين المرضى أو العاملين.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا بتصاعد أدخنة كثيفة من محيط المحرقة، فتوجهت على الفور 4 سيارات إطفاء إلى الموقع للحد من امتداد النيران، وفرضت القوات طوقًا أمنيًا حول المكان كإجراء احترازي لحماية المرضى والعاملين والمنشآت المجاورة.
وبدأت عمليات المكافحة والتبريد للسيطرة الكاملة على الحريق ومنع تجدد الاشتعال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إخطار الجهات المختصة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.
