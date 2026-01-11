إعلان

حريق محدود في محرقة نفايات مستشفى قصر العيني.. ماذا حدث؟

كتب : علاء عمران

01:10 م 11/01/2026

قوات الحماية المدنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اندلع حريق محدود داخل أحد مباني مستشفى قصر العيني فجر اليوم الأحد، تحديدًا في محرقة النفايات أمام مبنى معهد السموم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه فورًا دون وقوع أي إصابات بين المرضى أو العاملين.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا بتصاعد أدخنة كثيفة من محيط المحرقة، فتوجهت على الفور 4 سيارات إطفاء إلى الموقع للحد من امتداد النيران، وفرضت القوات طوقًا أمنيًا حول المكان كإجراء احترازي لحماية المرضى والعاملين والمنشآت المجاورة.

وبدأت عمليات المكافحة والتبريد للسيطرة الكاملة على الحريق ومنع تجدد الاشتعال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إخطار الجهات المختصة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

اقرأ أيضًا:

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الحماية المدنية مستشفى قصر العيني حريق محرقة النفايات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تخفيض في 2026.. تراجع أسعار أرخص سيارات جيلي 50 ألف جنيه
أخبار السيارات

أول تخفيض في 2026.. تراجع أسعار أرخص سيارات جيلي 50 ألف جنيه
يارا السكري تنشر صورًا بالحجاب وتؤدي مناسك العمرة
زووم

يارا السكري تنشر صورًا بالحجاب وتؤدي مناسك العمرة

10 علامات تحذيرية تشير إلى إصابتك بمرض الكبد الدهني
نصائح طبية

10 علامات تحذيرية تشير إلى إصابتك بمرض الكبد الدهني
أول ظهور للقارئ محمد ماهر الشناوي بعد خروجه من "دولة التلاوة"
أخبار مصر

أول ظهور للقارئ محمد ماهر الشناوي بعد خروجه من "دولة التلاوة"
سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران