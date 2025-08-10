قوافل المحافظات.. استخراج 9454 بطاقة رقم قومي و41 ألف مصدر مميكن | صور

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا، لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة، في نطاق محافظات: (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة – المنيا – أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية)، حيث أسفرت جهود تلك القوافل عن استخراج 9454 بطاقة رقم قومي، و41779 مصدرًا مميكنًا.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارًا من يوم 9/8/2025.

كما واصل القطاع، على مدار أيام الأسبوع، تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الأرقام المختصرة للقطاع: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و(15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم، تيسيرًا على المواطنين في أماكن تواجدهم. وقد أسفر ذلك عن استخراج وتوصيل 734 بطاقة رقم قومي و205 مصدرًا مميكنًا.

كما استجاب القطاع لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوو الهمم)، بإيفاد مأموريات إلى 63 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها.

ويواصل القطاع كذلك إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من الأندية الخاصة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ198 مواطنًا ومواطنة.

بالإضافة إلى ذلك، يواصل القطاع استقبال كبار السن وذوي الهمم (قادرون باختلاف) بالمركز النموذجي لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ457 مواطنًا ومواطنة من هذه الفئات.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبولًا واستحسانًا من المواطنين، لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقي الخدمات بصورة مميزة، وتوفير الوقت والجهد، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتيسير تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين.

اقرأ أيضا:

نزاع على "شقة" ينتهي بقتل مالك عقار.. والمحكمة تخفف الحكم

تنسيق المعهد الفني الصحي الشرطي 2025-2026.. شروط ومزايا الالتحاق (ذكور – إناث)

قصة ذبح "طفل المهندسين" أمام أولاد عمومته بسوبر ماركت( كواليس صادمة)