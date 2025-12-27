لماذا يتحدث محمود سعد عن الفن والدين معا؟

رد الإعلامي محمود سعد على تساؤل طرحه أحد متابعيه، حول كيف يمكنه الجمع بين الحديث عن الفن والحديث عن الدين في الوقت نفسه، مؤكدًا أن الأمر لا يحمل أي تناقض كما يراه البعض.

وقال سعد، خلال فيديو قصير نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن فكرة محاسبة الناس على ما يقدمونه أو ما يشاهدونه ليست من اختصاص البشر، موضحًا: “أنا ماليش دعوة بتصنيف ده فسق أو معصية، ربنا وحده هو اللي بيحاسب، ودي في حد ذاتها نعمة كبيرة".

وأضاف أنه يتعامل مع الحياة ببساطتها الطبيعية مثل أي إنسان، فكما يبدأ كثيرون يومهم بسماع القرآن ثم ينشغلون بأعمالهم وحياتهم وضحكهم وخلافاتهم، كذلك هو يرى أن الحياة تتسع لكل ما هو جميل ومبهج، مشيرًا إلى أن الجمال في تنوعها وليس في لون واحد فقط.

وأوضح محمود سعد، أنه عندما يتحدث عن القرآن الكريم، فهو لا يقدم وعظًا دينيًا ولا يتصدى للفتوى أو التفسير، قائلًا: “أنا مش شيخ ولا داعية، أنا مجرد إنسان بيحكي إحساسه، ولما بقول سمعت ربنا بيقول كذا، فده شعور شخصي بالجمال والطمأنينة اللي لقيتها في الآية".

وشدد على أن رأيه نابع من إحساس إنساني بحت، معتبرًا أن الأغاني والموسيقى الراقية قادرة على تليين القلوب وتقريب الناس من بعضهم، لافتًا إلى أن الموسيقى في جوهرها جزء من صنع الله والجمال الذي وهبه للإنسان.

وتابع قائلًا: “الناس بتسألني أنت بتتكلم في الدين ولا الفن ولا التاريخ؟ وأنا بقولهم: بتكلم زي أي إنسان، لما ألاقي حاجة حلوة في كتاب أحكيها، ولما ألاقي أغنية جميلة ترقق القلب أحكيها برضه".

وكشف سعد، عن تجربته الشخصية مع قراءة القرآن، موضحًا أنه كان حريصًا على ختم المصحف أكثر من مرة، لكنه اكتشف لاحقًا أن التدبر هو ما يمنح الآيات أثرها الحقيقي في النفس، قائلًا: “لما بدأت أتدبر، لقيت الكلام بيطمن وبيمس القلب بجد".

وأكد الإعلامي محمود سعد، في ختام حديثه بالتأكيد على أنه لا يدعي الإصلاح أو الكمال بل يسير في الحياة مثل الجميع، يبحث عن من ينصحه ويعينه ويتمنى رضا الله ومغفرته، مضيفًا: “اللي بقوله لنفسي بقوله لكم، ودي كل الحكاية، ولو اتسألت تاني هجاوب تاني".

