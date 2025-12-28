إعلان

أديب: الوقت حان لتجربة ديمقراطية ناضجة دون "صراخ أو زعيق"

كتب : حسن مرسي

12:04 ص 28/12/2025

الإعلامي عمرو أديب

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الجبهة الداخلية أصبحت قوية ومتماسكة، مشددًا على أن الخوف من "الدوشة" أو عودة الإخوان انتهى، وأن الشوارع آمنة حتى في العريش التي كانت منطقة عسكرية مغلقة قبل سنوات قليلة.

وأوضح أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الاستقرار الحالي يتيح فرصة للحياة السياسية الطبيعية، مشيرًا إلى ضرورة السماح للناس بالكلام والتعبير بحرية دون قلق.

وتابع: 2026 يجب أن يكون عاماً لإطلاق الأحزاب والتنظيمات السياسية، مؤكداً أن انتخابات المحليات خطوة أولى لبناء كوادر تترقى إلى النواب ثم الوزراء والأحزاب.

وأكد أديب، أن مصر بلد ذو تاريخ ديمقراطي يمتد 100 عام منذ دستور 1923، مشددًا على أن الوقت حان لتجربة ديمقراطية ناضجة لا تجارب مبتدئة.

وأشار أديب إلى أن الدولة أصبحت قوية وقادرة على الاستمرار، معربًا عن أمله في أن يشهد 2026 حوارًا سياسيًا هادئًا ورشيدًا يعبر عن الناس دون "صراخ أو زعيق".

عمرو أديب الإخوان

