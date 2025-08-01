ضبط لص متاجر محترف بأسلوب التسلق والاقتحام في النزهة

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصر إجرامي خطير بدائرة قسم شرطة النزهة، تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المتاجر بأسلوب "التسلق"، مستغلًا ساعات الليل لاقتحام المحال التجارية وسرقة محتوياتها.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب، حيث كان يتسلل من أعلى العقارات التجارية وينفذ سرقاته بدقة. وبإرشاده، تمكنت القوات من ضبط كامل المسروقات التي أخفاها داخل مسكنه.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.