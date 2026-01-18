إعلان

تراجع في بنكين.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:04 ص 18/01/2026

الريال السعودي

كتبت- أحمد الخطيب:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكين، خلال تعاملات اليوم الأحد 118-1-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.55 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 12.55 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.55 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.58 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.57 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع.

