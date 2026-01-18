تراجع في بنكين.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
الريال السعودي
كتبت- أحمد الخطيب:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكين، خلال تعاملات اليوم الأحد 118-1-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.55 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك مصر: 12.55 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 12.55 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 12.58 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.57 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع.