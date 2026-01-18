إعلان

المواد الغذائية: بيبسي وكوكاكولا ترفعان سعر الزجاجة الـ 1.5 لتر

كتب : دينا خالد

11:32 ص 18/01/2026

شركتي بيبسي وكوكاكولا

كتبت_ دينا خالد:
قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، إن شركتي بيبسي وكوكاكولا رفعوا سعر زجاجة اللتر البلاستيك 1.5 لتر، وذلك اعتبارا من أمس 17 يناير الجاري.
وبحسب مستند من شركتي بيبسي وكوكاكولا موجه للتجار حصل مصراوي على نسخة منه، ارتفع سعر زجاجة بيبسي حجم 1.5لتر إلى 34.75 جنيه مقابل 30 جنيها قبل الزيادة.
وأشار المنوفي، إلى أن شركة بيبسي قررت رفع سعر عبوة 2.5 لتر من 35 إلى 39.75 جنيهًا، بدءا من فبراير المقبل.

