إعلان

محاكمة 6 متهمين في قضية "خلية داعش أكتوبر".. السبت

كتب : مصراوي

01:00 ص 18/01/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 4019 لسنة 2025 جنايات أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا بـ"داعش أكتوبر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

وجاء بأمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2022 وحتى 11 يناير 2023، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، إلى جانب الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، كما وُجهت لهم جميعًا تهم تمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية، والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية في مناطق أطفيح والجيزة.

اقرأ أيضا:

"حبر في الشاي وحجر في الرأس".. "غادة" تروي تفاصيل قتل والدتها بمساعدة عشيقها (نص تحقيقات)

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلية داعش أكتوبر محاكم بدر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مثل الفراشة".. ميرنا جميل تتألق بالأبيض في حفل "Joy Awards" 2026
زووم

"مثل الفراشة".. ميرنا جميل تتألق بالأبيض في حفل "Joy Awards" 2026
بلومبرج: ترامب يطلب دفع مليار دولار مقابل العضوية الدائمة في مجلس السلام
شئون عربية و دولية

بلومبرج: ترامب يطلب دفع مليار دولار مقابل العضوية الدائمة في مجلس السلام
"بعد دعمها له في أمم أفريقيا".. 21 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة حسام حسن
مصراوي ستوري

"بعد دعمها له في أمم أفريقيا".. 21 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة حسام حسن
حسام حسن يتجاهل سؤال صحفي تونسي بهذه الطريقة
رياضة عربية وعالمية

حسام حسن يتجاهل سؤال صحفي تونسي بهذه الطريقة
نشرة منتصف الليل| هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟.. وحقيقة
أخبار مصر

نشرة منتصف الليل| هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟.. وحقيقة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة؟
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي