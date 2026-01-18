"سمسمة" تطلب خلع زوجها بعد شهرين: "ضحك عليا وخد فلوسي ودهبي"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت سمسمة.م، 27 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بعد زواج لم يستمر سوى شهرين فقط، وبررت طلبها بتعرضها للخداع والاستغلال المادي، قائلة: "ضحك عليا بكلامه الحلو، وخد فلوسي ودهبي وسافر ومبيردش على تليفوناتي".

وأوضحت الزوجة أنها تزوجت من حسين.م، 33 سنة، سائق، بعد فترة خطوبة قصيرة، وأوهمها خلالها بحبه الشديد لها، ووعدها بحياة مستقرة مليئة بالاهتمام والدعم. وأضافت أنها وثقت في حديثه المعسول ووعوده، خاصة بعدما بدا ملتزمًا وراغبًا في تكوين أسرة.

وأشارت "سمسمة" إلى أن بداية الزواج كانت طبيعية، إلا أن الأمور تغيرت سريعًا بعد أسابيع قليلة، حيث بدأ الزوج يطلب منها أموالًا بحجج مختلفة، منها تجهيز مشروع خاص به وسداد بعض الديون المتراكمة عليه، مضيفة أنها وافقت بدافع المساندة الزوجية، وسلمته مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى مصوغاتها الذهبية على وعد بإعادتها لاحقًا.

وتابعت الزوجة أنها فوجئت بعد مرور شهرين فقط من الزواج بسفر زوجها إلى الخارج دون إخطارها، وانقطاعه عن التواصل تمامًا، قائلة: "سافر فجأة، ومن ساعتها مفيش أي اتصال، ولا بيرد على مكالماتي ولا حتى رسائل".

وحاولت "سمسمة" التواصل مع أسرة زوجها أكثر من مرة، إلا أنهم تهربوا من الرد ولم يقدموا أي تفسير واضح لموقف ابنهم، ما جعلها تشعر بالخذلان والانكسار، خاصة بعد اكتشافها أن الزوج لا ينوي العودة أو رد الأموال والذهب التي حصل عليها.

وأكدت الزوجة أن حياتها الزوجية تحولت إلى معاناة نفسية شديدة بعدما وجدت نفسها معلقة دون زوج أو نفقة أو أي تواصل، مضيفة أنها فقدت الثقة في استمرار العلاقة وأصبحت تخشى على مستقبلها، لا سيما بعد شعورها بأنها تعرضت للنصب تحت ستار الزواج.

وأوضحت "سمسمة" أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في الزواج، ولا سبيل أمامها سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة لطلب الخلع، متنازلة عن كافة حقوقها الشرعية مقابل إنهاء العلاقة الزوجية مع زوجها.

واختتمت الزوجة دعواها بأنها تبغض الحياة مع زوجها، ولا تستطيع العيش معه في ظل ما تعرضت له من خداع واستغلال وإهانة نفسية، وحملت الدعوى رقم 375 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة حتى الآن.