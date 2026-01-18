ثروة هائلة.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا للعام الثالث على

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامته اليوم الأحد 18 يناير الجاري، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية اليوم الأحد 18 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأمير مولاي عبد الله".

وكان منتخب المغرب تأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما حقق الفوز في نصف النهائي على حساب نيجيريا بركلات الترجيح، فيما صعد منتخب السنغال إلى النهائي، بعدما حقق الفوز في الدور ذاته على منتخب مصر، بهدف دون مقابل.

وستشهد مباراة نهائية أمم أفريقيا اليوم، منافسة قوية بين عدد من اللاعبين، الذين ينشطون في مجموعة من أقوى الدوريات العالمية، في مقدمتهم الدوري الفرنسي، الذي يضم أكبر عدد من اللاعبين، الذين سيخضون المباراة النهائية اليوم.

الدوريات الأكثر تقديما للاعبين في نهائي أمم أفريقيا 2025

1- الفرنسي، 14 لاعبا

2- الإنجليزي، 8 لاعبين

3- الإسباني، 7 لاعبين

4- السعودي، 5 لاعبين

5- المغربي، 4 لاعبين

