مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
17:15

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

"بينهم ثنائي عربي".. أكثر 5 دوريات تقديما للاعبين في نهائي أمم أفريقيا 2025

كتب- يوسف محمد:

09:00 ص 18/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    منتخب المغرب (2)
  • عرض 15 صورة
    منتخب المغرب (1)
  • عرض 15 صورة
    منتخب المغرب (4)
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم دياز لاعب منتخب المغرب
  • عرض 15 صورة
    منتخب المغرب
  • عرض 15 صورة
    أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم مباي لاعب منتخب السنغال
  • عرض 15 صورة
    منتخب السنغال (9)
  • عرض 15 صورة
    منتخب السنغال (8)
  • عرض 15 صورة
    منتخب السنغال (5)
  • عرض 15 صورة
    منتخب السنغال (1)
  • عرض 15 صورة
    منتخب السنغال (6)
  • عرض 15 صورة
    منتخب السنغال (4)
  • عرض 15 صورة
    منتخب السنغال (11)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامته اليوم الأحد 18 يناير الجاري، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية اليوم الأحد 18 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأمير مولاي عبد الله".

وكان منتخب المغرب تأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما حقق الفوز في نصف النهائي على حساب نيجيريا بركلات الترجيح، فيما صعد منتخب السنغال إلى النهائي، بعدما حقق الفوز في الدور ذاته على منتخب مصر، بهدف دون مقابل.

وستشهد مباراة نهائية أمم أفريقيا اليوم، منافسة قوية بين عدد من اللاعبين، الذين ينشطون في مجموعة من أقوى الدوريات العالمية، في مقدمتهم الدوري الفرنسي، الذي يضم أكبر عدد من اللاعبين، الذين سيخضون المباراة النهائية اليوم.

الدوريات الأكثر تقديما للاعبين في نهائي أمم أفريقيا 2025

1- الفرنسي، 14 لاعبا

2- الإنجليزي، 8 لاعبين

3- الإسباني، 7 لاعبين

4- السعودي، 5 لاعبين

5- المغربي، 4 لاعبين

أقرأ أيضًا:

"لاعب الجونة".. 9 صور لمصطفى مطاوع شبيه رودريجو نجم ريال مدريد

حفل Joy Awards يحيى ذكرى محمد صبري نجم الزمالك السابق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب المغرب كأس الأمم الأفريقية منتخب السنغال السنغال والمغرب نهائي أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نسرين طافش بالأحمر الناري ومي عمر تشبة الملكات.. لقطات لنجوم الفن خلال
زووم

نسرين طافش بالأحمر الناري ومي عمر تشبة الملكات.. لقطات لنجوم الفن خلال
اليوم.. جنايات المنوفية تنظر أولى جلسات محاكمة قاتل عروسته في ميت برة- صور
أخبار المحافظات

اليوم.. جنايات المنوفية تنظر أولى جلسات محاكمة قاتل عروسته في ميت برة- صور
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 18-1: أخبارا سيئة لهذا البرج.. وتحذير لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 18-1: أخبارا سيئة لهذا البرج.. وتحذير لهؤلاء

فيديو..محمد رمضان يعلن استبعاده من إحياء حفل ختام كأس الأمم الأفريقية
زووم

فيديو..محمد رمضان يعلن استبعاده من إحياء حفل ختام كأس الأمم الأفريقية
منة شلبي بإطلالة ساحرة رفقة زوجها على "ريد كاربت" حفل Joy Awards
الموضة

منة شلبي بإطلالة ساحرة رفقة زوجها على "ريد كاربت" حفل Joy Awards

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

موعد مباراة منتخب المغرب و السنغال في نهائي كأس الأمم والقناة الناقلة