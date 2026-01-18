إعلان

"50 غرزة".. سيدة تتهم طالبا بتمزيق وجه ابنها داخل مدرسة في البحيرة

كتب : أحمد نصرة

10:53 ص 18/01/2026 تعديل في 11:06 ص

الضحية

حررت والدة طالب بالمرحلة الإعدادية، محضرًا اتهمت فيه زميل ابنها، بتمزيق وجه ابنها بسلاح أبيض "مشرط" طبي داخل الفصل وقبيل بدء لجنة الامتحانات، بإحدى مدارس أبو حمص في محافظة البحيرة.


وقالت الأم أن الاعتداء تسبب في جروح عميقة وتشوهات بالغة في وجه ابنها "مالك"استلزمت تدخلًا جراحيًا عاجلًا، وخياطة 50 غرزة.


وأوضحت والدة "مالك" أن بداية الخلاف كان مشادة بسيطة بين الطالبين، بدأت بخربوش في وجه الطالب المعتدي، قبل أن يقوم طالب آخر بتحريضه على الرد العنيف قائلًا له أن "يعلم عليه"، ليُحضر مشرطًا ويوجه عدة ضربات نافذة لوجه "مالك" وسط حالة من الذعر بين الطلاب والمعلمين.


واختتمت الأم حديثها قائلة: "إبني أصيب بعاهة مستديمة ولن أتنازل عن حقه القانوني" ، وناشدت الجهات المعنية بالتدخل الفوري وفتح تحقيق في الواقعة، ومحاسبة كل المقصرين داخل المدرسة.

طالب يعتدي علي زميله البحيرة سلاح أبيض

