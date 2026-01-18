إعلان

تحرش بطالبة في الشارع.. مباحث الجيزة تلقي القبض على عامل ملابس بالطالبية


كتب- محمد فتحي:

06:21 ص 18/01/2026

القبض - أرشيفية

تمكن رجال مباحث مديرية أمن الجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، من إلقاء القبض على عامل ملابس، وذلك لاتهامه بالتحرش بطالبة في إحدى شوارع الطالبية.

بداية الواقعة كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في الجيزة، بلاغا من إحدى الطالبات يفيد بقيام عامل ملابس بالتحرش بها في إحدى شوارع الطالبية.

وبإجراء تحريات المباحث اللازمة، تم تحديد هوية المتهم، إذ تمكنت المباحث من إلقاء القبض على المتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، إذ وجهت الطالبة به اتهاما بارتكاب الواقعة أثناء سيرها في الشارع.

التحرش تحرش عامل ملابس بطالبة تحرش بائع ملابس بطالبة الطالبية مباحث الجيزة أمن الجيزة

