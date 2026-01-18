كتبت- ميريت نادي:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والكانتلوب، والبرتقال البلدي، خلال تعاملات اليوم الأحد 18-1-2026، بينما انخفضت أسعار الكوسة، والباذنجان البلدي، والخيار، والليمون البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 21 و25 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 14 و18 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 و15 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 و15 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.