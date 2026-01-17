"الجنايات" تؤجل محاكمة 62 متهمًا في "خلية مدينة نصر" لـ2 مارس
كتب : صابر المحلاوي
أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، محاكمة 62 متهمًا في القضية رقم 5604 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، إلى جلسة 2 مارس؛ لاستكمال سماع الشهود وفحص الأحراز.
ووفقًا لأمر الإحالة، تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2002 وحتى 28 أبريل 2024، بهدف الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، إضافة إلى الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين من السابع وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها، فيما نسبت إلى عدد منهم تهم تمويل الإرهاب من خلال تقديم دعم مالي لجماعة إرهابية. وشملت الاتهامات كذلك التحريض على العنف عبر منشورات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والترويج لارتكاب جرائم إرهابية.
