الجنايات تنظر محاكمة 5 متهمين في "خلية داعش زايد"

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم محاكمة 5 متهمين بتهمة الانضمام إلى تنظيم "داعش"، في القضية رقم 4881 لسنة 2024 جنايات زايد.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول متهم بتأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، كما وُجهت لجميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب.