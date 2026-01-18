محامي عروس المنوفية: ننتظر كلمة القضاء.. والقصاص المطلب الوحيد

وصول أسرة عروس المنوفية إلى محكمة جنايات شبين الكوم انتظارًا لنظر القضية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

بدأت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، تشريح جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا حادث تسرب الغاز داخل منزلهم بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، وذلك عقب وصول الأب والأم من الولايات المتحدة الأمريكية، تمهيدًا لاستخراج تصاريح الدفن اللازمة وتسليم الجثامين لذويهم عقب الانتهاء من أعمال التشريح.

وكان الوالدان قد وصلا مساء أمس، حيث جرى استجوابهما من قبل جهات التحقيق المختصة بدائرة مركز شرطة بنها، في إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بالواقعة.

وشهدت قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا أودى بحياة خمسة أشقاء نتيجة تسرب الغاز داخل مسكنهم، ما أدى إلى اختناقهم ووفاتهم في الحال.

والضحايا هم: إبراهيم.ع (15 سنة)، خديجة (14 سنة)، رقية (13 سنة)، مريم (12 سنة)، وجنة (8 سنوات).

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من قسم شرطة النجدة بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بقوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة لإجراء المعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولا تزال جهات التحقيق المختصة تواصل فحص ملابسات الحادث وتفاصيله للوقوف على أسبابه كاملة.

اقرأ أيضًا:

الغربة سرقت عمر الآباء والغاز خنق الأبناء.. القصة الكاملة لوفاة 5 أشقاء في ميت عاصم

السخان انفجر فماتوا جميعاً.. مفاجآت صادمة في واقعة وفاة 5 أشقاء بميت عاصم

حادث مأساوي في بنها.. وفاة خمسة أشقاء إثر تسرب الغاز داخل منزلهم