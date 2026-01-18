إعلان

اللقاء الأخير بالمشرحة.. تشريح جثامين الأشقاء الخمسة ببنها بعد وصول والديهم

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:01 ص 18/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ضحايا الغاز (3)
  • عرض 3 صورة
    ضحايا الغاز (2)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

بدأت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، تشريح جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا حادث تسرب الغاز داخل منزلهم بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، وذلك عقب وصول الأب والأم من الولايات المتحدة الأمريكية، تمهيدًا لاستخراج تصاريح الدفن اللازمة وتسليم الجثامين لذويهم عقب الانتهاء من أعمال التشريح.

وكان الوالدان قد وصلا مساء أمس، حيث جرى استجوابهما من قبل جهات التحقيق المختصة بدائرة مركز شرطة بنها، في إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بالواقعة.

وشهدت قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا أودى بحياة خمسة أشقاء نتيجة تسرب الغاز داخل مسكنهم، ما أدى إلى اختناقهم ووفاتهم في الحال.

والضحايا هم: إبراهيم.ع (15 سنة)، خديجة (14 سنة)، رقية (13 سنة)، مريم (12 سنة)، وجنة (8 سنوات).

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من قسم شرطة النجدة بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بقوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة لإجراء المعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولا تزال جهات التحقيق المختصة تواصل فحص ملابسات الحادث وتفاصيله للوقوف على أسبابه كاملة.

محافظة القليوبية تسرب غاز الولايات المتحدة الأمريكية تشريح جثامين سيارات الإسعاف

