خالد الغندور يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى (صورة)

تعرض خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وشارك الغندور صورة له من داخل المستشفى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلّق قائلًا: "حالة تسمم.. ربنا يشفينا ويحفظكم جميعًا".

وخضع الغندور لمجموعة من الفحوصات الطبية، حيث اطمأن الأطباء على حالته الصحية، التي استقرت بشكل جيد، وسط تمنيات محبيه بالشفاء العاجل.