كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
17:15

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

خالد الغندور يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى (صورة)

كتب : محمد خيري

10:38 ص 18/01/2026
تعرض خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وشارك الغندور صورة له من داخل المستشفى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلّق قائلًا: "حالة تسمم.. ربنا يشفينا ويحفظكم جميعًا".

وخضع الغندور لمجموعة من الفحوصات الطبية، حيث اطمأن الأطباء على حالته الصحية، التي استقرت بشكل جيد، وسط تمنيات محبيه بالشفاء العاجل.

خالدالغندور إصابة خالدالغندور وعكة صحية لخالد الغندور الغندور

فيديو قد يعجبك



