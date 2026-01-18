إعلان

تداول صور امتحانات الشهادة الإعدادية عبر "تليجرام" بـ4 محافظات

كتب : أحمد الجندي

11:08 ص 18/01/2026
    امتحانات الشهادة الإعدادية (1)
    امتحانات الشهادة الإعدادية (4)
    امتحانات الشهادة الإعدادية (3)
    امتحانات الشهادة الإعدادية (2)

كتب- أحمد الجندي:
شهد عدد من جروبات الغش عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد، تداول صور زعم أنها تخص أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/ 2026، في الوقت الذي يؤدي فيه طلاب الصف الثالث الإعدادي الامتحانات داخل اللجان بمختلف المحافظات.

وشملت الصور، حسب ما تم تداوله على هذه الجروبات، امتحانات بعدة محافظات؛ من بينها مادة العلوم بمحافظة الإسكندرية، واللغة الإنجليزية بالجيزة، والجغرافيا بالمنوفية، إلى جانب امتحان الهندسة بمحافظة قنا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد طبقت تعليمات مشددة وإجراءات رقابية صارمة داخل لجان الامتحانات، في إطار جهودها لمواجهة محاولات الغش وتسريب الأسئلة، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.


امتحانات الشهادة الإعدادية تليجرام وزارة التربية والتعليم جروبات الغش

