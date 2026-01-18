اليوم.. محاكمة 8 متهمين في قضية "الهيكل الإداري" بالتجمع
كتب : صابر المحلاوي
مجمع محاكم بدر
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 907 لسنة 2025 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري بالتجمع".
وجاء بأمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 25 ديسمبر 2022، تولى المتهمون من الأول وحتى الخامس قيادة جماعة إرهابية باللجان النوعية بالمحافظات، وكان الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، إلى جانب الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها. كما وُجهت إلى المتهمين الثاني، الخامس وحتى الثامن تهم تمويل الإرهاب، ووجهت لجميع المتهمين تهم استخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات، حيث استُخدم تطبيقا "تلجرام" و"ماسنجر" للتواصل بين أعضاء الجماعة.
