"نقل الكهرباء" تستهدف إنشاء محطات محولات مختلفة الجهود خلال 2026

كتب : محمد صلاح محمود محمد

11:09 ص 18/01/2026

محطة محولات - ارشيفية

كتب- محمد صلاح:
تستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء تنفيذ خطة طموحة خلال عام 2026، تتضمن إنشاء العديد من محطات المحولات الجديدة بمختلف الجهود، في إطار دعم الشبكة القومية للكهرباء ورفع كفاءتها لمواكبة الزيادة المتوقعة في الأحمال وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

ونوه مصدر مسؤول بالشركة بأن الخطة تشمل محطات محولات بجهود 500 و220 و132 كيلوفولت، موزعة على عدد من المحافظات؛ بهدف تعزيز استقرار الشبكة، وتقليل الفقد الفني، ودعم مشروعات التنمية العمرانية والصناعية الجديدة.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن المشروعات المستهدفة تأتي ضمن الاستراتيجية القومية لتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وتتكامل مع خطط التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي؛ بما يضمن قدرة الشبكة على استيعاب القدرات الجديدة وتأمين التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.

وأشار المصدر إلى أن تنفيذ هذه المحطات سيتم وَفق جداول زمنية محددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، وبالتنسيق مع شركات التوزيع والجهات المعنية، مؤكدًا أن الشركة تواصل العملَ على تحديث الشبكة؛ لمواجهة ذروة الأحمال المستقبلية وتحقيق استدامة الخدمة.

