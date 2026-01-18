مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
17:15

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

موعد مباراة منتخب المغرب و السنغال في نهائي كأس الأمم والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

05:00 ص 18/01/2026
    منتخب المغرب (5)
    منتخب المغرب (2)
    منتخب المغرب (3)
    منتخب المغرب (4)
    لاعب المغرب ووالدته (7)
    لاعب المغرب ووالدته (13)
    لاعب المغرب ووالدته (14)
    لاعب المغرب ووالدته (15)
    لاعب المغرب ووالدته (11)
    لاعب المغرب ووالدته (12)
    لاعب المغرب ووالدته (10)
    لاعب المغرب ووالدته (2)
    إبراهيم دياز لاعب منتخب المغرب
    أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب
    منتخب المغرب
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (1) (1)

يلاقي منتخب المغرب نظيره السنغالي، اليوم الأحد الموافق 18 يناير، ضمن مواجهات نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام على ملعب الأمير مولاي عبدالله.

موعد مباراة منتخب المغرب و السنغال في نهائي كأس الأمم والقناة الناقلة

وصعد منتخب المغرب إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على نيجيريا بركلات الترجيح في نصف النهائي، بينما صعد منتخب السنغال بعد فوزه على منتخب مصر بهدف دون رد في نصف النهائي.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات كأس الأمم الأفريقية، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت ماكس 1"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة منتخب المغرب و السنغال موعد نهائي كأس الأمم الأفريقية السنغال ضد المغرب مباراة السنغال والمغرب كأس الأمم الأفريقية

