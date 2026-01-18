إعلامي يوضح موقف بيراميدز من بيع نجم الفريق

بعد أنباء ارتباطها بأشرف حكيمي.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن الممثلة المغربية

ضاحكًا.. المدير الفني لمنتخب السنغال يعلق على تصريحات حسام حسن

يلاقي منتخب المغرب نظيره السنغالي، اليوم الأحد الموافق 18 يناير، ضمن مواجهات نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام على ملعب الأمير مولاي عبدالله.

موعد مباراة منتخب المغرب و السنغال في نهائي كأس الأمم والقناة الناقلة

وصعد منتخب المغرب إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على نيجيريا بركلات الترجيح في نصف النهائي، بينما صعد منتخب السنغال بعد فوزه على منتخب مصر بهدف دون رد في نصف النهائي.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات كأس الأمم الأفريقية، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت ماكس 1"