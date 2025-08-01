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خرجت للجامعة ولم تعد.. الداخلية تعثر على طالبة "منشأة ناصر" المتغيبة

12:59 م الجمعة 01 أغسطس 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في العثور على فتاة متغيبة بالقاهرة، بعد تلقي بلاغ من والدها يفيد بغيابها عقب خروجها من مسكن الأسرة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، متجهة إلى كليتها وعدم عودتها حتى نهاية اليوم.

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لتتبع خط سير الطالبة، حيث أسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجدها والعثور عليها بسلام.

وباستجوابها، أفادت بأنها غادرت منزلها بمحض إرادتها نتيجة خلافات عائلية مع أسرتها، مؤكدة عدم تعرضها لأي مكروه.

تم استدعاء والدها، وتسليم الفتاة إليه بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها، في إطار الحرص الأمني على البعد الإنساني في التعامل مع مثل هذه الحالات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وزارة الداخلية منشأة ناصر الأجهزة الأمنية
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