صلاح يطلب تطليق زوجته : "كل شوية نايمة عند صاحبتها"

كتبت - فاطمة عادل:

أقام "صلاح.م"، 43 سنة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالب فيها بتطليق زوجته، مبررًا طلبه بسلوكها غير المسؤول، وإهمالها الشديد تجاه أبنائهما، مؤكدًا أنها لا تهتم بأولادها ولا بمستقبلهم، وتقضي أغلب أيامها خارج المنزل، وتبيت عند صديقاتها، دون أدنى مبالاة ببيتها أو أطفالها.

قال "صلاح" في دعواه: "استحملت كتير وسكت سنين على تصرفاتها، وكنت دايمًا بحاول ألاقي لها أعذار، لكن اللي حصل الفترة الأخيرة مش قادر أسكت عليه. مراتي سابت البيت، وبقت كل شوية عند واحدة صاحبتها، وتقعد باليوم والاتنين، ومبتسألش على العيال، لبسوا؟ عيانين؟ كويسين؟ وأنا اللي شايل كل حاجة لوحدي".

وتابع الزوج: "أنا راجل على قد حالي، وبشتغل علشان أوفّر طلبات البيت والعيال، لكن للأسف مراتي لا بترحم ولا بتساعد. كل فلوسي بتروح على البيت والمدارس والمصاريف، وهي كل تفكيرها في نفسها بس. حريتها أولى عندها من أولادها، حتى لبس العيال مبقاش يفرق معاها، وبتتصرف كأنها مش أم".

وأضاف:"المصيبة إنها بتقعد تتكلم مع الستات، وتبات عندهم، وساعات معرفش هي فين، وألاقيها بتقول لي: أنا عند فلانة وفلانة! ومتبعتش حتى تطمن على العيال. أنا بقيت خايف على سمعة أولادي ومستقبلهم وسط الجيران والناس".

وأشار "صلاح" إلى أنه حاول كثيرًا إصلاح حياتهما الزوجية، وتحدث معها أكثر من مرة، لكن دون جدوى:"كلمتها بالحسنى وقلت لها خافي ربنا في ولادك، لكنها دماغها في حتة تانية، وبتقول لي: أنا حرة، وعندي صحابي، وليا حياتي. ومبقتش تهتم بحاجة غير نفسها".

واختتم الزوج دعواه بطلب إنهاء العلاقة الزوجية، ورفع دعوى تطليق للضرر ضد زوجته، حملت رقم 915 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

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