5 نصائح مهمة لحماية مرضى القلب وكبار السن خلال الشتاء

وجهت الهيئة العامة للتأمين الصحي، مجموعة من النصائح لمرضى القلب وكبار السن خلال فصل الشتاء، تحت شعار "صحتك أمانة" تزامنًا مع موجة البرد القارس التي تشهدها البلاد.

وجاءت تلك النصائح خلال انفوجراف نشرته "الهيئة" تحت عنوان: "5 نصائح لمرضى القلب وكبار السن خلال فصل الشتاء"، والتي تشمل: المحافظة على الحركة والنشاط والاهتمام بالصحة النفسية والحرص على ارتداء ملابس ثقيلة ودافئة.

كما تشمل النصائح: الحصول على لقاح الإنفلونزا وشرب كميات كافية من الماء.