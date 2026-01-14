نيويورك تايمز: واشنطن قد تعلن اليوم لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة



وكالات

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تقترب من تسمية لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين للإشراف على شؤون الحياة اليومية في قطاع غزة المدمر، إذ يسعى كثيرون بشكل يائس إلى إعادة البناء بعد عامين من الحرب.

وبحسب 4 مسؤولين و6 آخرين أُطلعوا على القرار، إذ تم اختيار علي شعث، نائب وزير التخطيط الفلسطيني السابق، لرئاسة اللجنة، وتحدث هؤلاء شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتصريح علنًا.

وقال عدة أشخاص مطلعين على الخطط، إن الإعلان قد يصدر في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، تزامنًا مع اجتماع مسؤولين فلسطينيين من حركة حماس وفصائل أخرى في مصر لإجراء محادثات.

ويقول مسؤولون أمريكيون، إنهم يأملون أن يساعد إنشاء هذه اللجنة في تقويض قبضة حماس على غزة، التي سيطرت الحركة عليها بالكامل عام 2007.

وتنص خطة وقف إطلاق النار التي دعمها الرئيس ترامب ودخلت حيز التنفيذ في أكتوبر على أن تكون اللجنة غير مسيّسة، وأن يقتصر دورها إلى حد كبير على تقديم الخدمات العامة، وأن يتكون طاقمها من خبراء فلسطينيين مستقلين.

لكن لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن تنجح هذه اللجنة.

حتى الآن، لم يفصح المسؤولون علنًا إلا عن القليل بشأن من سيضمها، وكيف ستدير غزة عمليًا، ومن سيمول عملياتها.

ويقول محللون، إن الإعلان عن تشكيل اللجنة قد يكون هدفه ضخ بعض الزخم في خطط ترمب الأوسع لغزة، والتي بدا أنها وصلت إلى طريق مسدود.

على الرغم من أن الهدنة بين إسرائيل وحماس صمدت إلى حد كبير، فإن الحركة الفلسطينية لم تُلقِ سلاحها، كما أن الجهود الأمريكية لإقناع دول بإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة لم تلقَ استجابة تُذكر.

وقال مايكل كوبلو، المحلل في منتدى سياسة إسرائيل، وهو مركز أبحاث مقره نيويورك، إن الإعلان عن اللجنة قد يعكس رغبة في إظهار إحراز تقدم، في ظل صعوبة التقدم على جبهات أخرى.

وأضاف: "يبدو لي أن الكثير من هذا يهدف فقط إلى إظهار أنهم يفعلون شيئًا ما".

وينحدر شعث، المتوقع أن يرأس اللجنة، من غزة ويقيم حاليًا في الضفة الغربية.

كان وزيرًا في السلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الأراضي المحتلة، خلال تسعينيات القرن الماضي.

وبموجب الخطة الأمريكية، ستخضع لجنة شعث التكنوقراطية لإشراف مجلس السلام، وهو إطار جديد يقوده الرئيس ترامب، ومن المتوقع أن يضم قادة عالميين، ولم يُعلَن عن أعضائه بعد.

وستكون التحديات التي تواجه اللجنة هائلة.

فبعد عامين من الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل وأشعل حربًا شاملة، يرقد جزء كبير من غزة في حالة دمار.

ولا يزال كثير من سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة يعيشون في خيام أو منازل شبه مدمرة؛ وبعض المستشفيات ما زالت مغلقة؛ كما تحولت المباني الحكومية إلى أنقاض.

وتقول حماس، إنها مستعدة لنقل عبء تقديم الخدمات العامة إلى اللجنة المدعومة من الولايات المتحدة، غير أن الحركة لم تحل كتائبها المسلحة.

وسيواجه التكنوقراط ضغوطًا هائلة من الفلسطينيين لتحقيق نتائج ملموسة، وهو ما قد يعتمد على تخفيف إسرائيل للقيود المفروضة على دخول الإمدادات إلى القطاع.

وقد تعهد مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون بعدم السماح بإعادة الإعمار في المناطق التي تسيطر عليها حماس.

وسؤال رئيسي آخر يتمثل في كيفية تعامل التكنوقراط مع عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية الذين عملوا في ظل حكومة حماس في غزة، بحسب ما قاله 2 من المسؤولين، فسيكون من الصعب تقديم الخدمات العامة دونهم، لكن إشراكهم قد يثير غضب إسرائيل، على حد قولهم.



وسؤال رئيسي آخر يتمثل في كيفية تعامل التكنوقراط مع عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية الذين عملوا في ظل حكومة حماس في غزة، بحسب ما قاله 2 من المسؤولين، فسيكون من الصعب تقديم الخدمات العامة دونهم، لكن إشراكهم قد يثير غضب إسرائيل، على حد قولهم.

ويقول محللون، إن ضعف اللجنة هو، على الأقل جزئيًا، أمر مقصود.

ومن المقرر أن يتولى نيكولاي ملادينوف، المبعوث السابق للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، دورًا رفيع المستوى، يشمل الإشراف على اللجنة التكنوقراطية.

وقد سافر ملادينوف الأسبوع الماضي إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين فلسطينيين كبار، وفقا للغد.

ومن المقرر أن يتولى نيكولاي ملادينوف، المبعوث السابق للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، دورًا رفيع المستوى، يشمل الإشراف على اللجنة التكنوقراطية.

وقد سافر ملادينوف الأسبوع الماضي إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين فلسطينيين كبار، وفقا للغد.