"شفت مخالفة".. كيف تقدم شكوى مصورة (فيديو) إلى النيابة العامة؟

كتب- أحمد أبو النجا:

في خطوة جديدة تعكس توجه النيابة العامة نحو تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتفعيل أدوات الإبلاغ الرقمي، أعلنت النيابة استمرارها في استقبال البلاغات المصوّرة، بما في ذلك مقاطع الفيديو التي توثق وقائع يُشتبه في كونها جرائم، وذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية لتيسير سبل الوصول إلى العدالة، وتمكين المواطنين من أداء دورهم في حماية القانون، دون تعقيد أو خشية من المساءلة.

وتؤكد النيابة العامة مواصلة تطوير هذه المنظومة، إذ تتيح استقبال البلاغات عبر تطبيق "واتساب" على الرقم: (012298693840)، تعزيزًا للتواصل الفعّال مع المواطنين، وترسيخًا للشراكة المجتمعية الواعية، بما يخدم الصالح العام، ويعزّز دعائم الأمن والاستقرار، ويحول دون تعرّض المواطنين للمساءلة القانونية عند الإبلاغ.

وقد تلقّى المركز الإعلامي للنيابة العامة عددًا كبيرًا من البلاغات المصحوبة بمقاطع مرئية تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توثّق وقائع يُشكّل بعضها جرائم جنائية، وذلك في إطار سعي النيابة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في دعم سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

ووَرَدَت تلك البلاغات من المواطنين عبر الرقم المخصّص لهذا الغرض، بعد إطلاق الخدمة المعنية باستقبال هذا النوع من البلاغات، حيث تم فحصها وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا، والحيلولة دون استمرار تداول هذه المقاطع على نحو قد يُهدد الأمن أو السلم العام.

وقد باشر المختصون بالمركز الإعلامي للنيابة العامة فحص المقاطع الواردة، وتم إحالة عددٍ منها إلى النيابات المختصة التي تولّت التحقيق بشأنها.

اقرأ أيضا:

الداخلية تعلن تفاصيل إحباط مخطط حركة حسم الإرهابية

الداخلية: حركة "حسم " بثّت فيديو تدريب بالصحراء وتوعدت بعمليات إرهابية

الداخلية: حسم خططت لإحياء نشاطها واستهداف منشآت أمنية واقتصادية

بالأسماء.. الداخلية تعلن قيادات "حسم" المتورطين في المخطط الإرهابي الجديد