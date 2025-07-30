كتب- أحمد عادل:

استمعت النيابة العامة إلى أقوال المحامي محمد رشوان، مقدم البلاغ ضد اللاعب مصطفى لعبة، نجم فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك، على خلفية اتهامه بـسبّ وقذف جماهير النادي الأهلي عقب انتهاء مباراة القمة الأخيرة.



وخلال التحقيقات، أكد رشوان أن اللاعب تعمد عقب نهاية المباراة توجيه إشارات غير لائقة بيده تجاه جماهير الأهلي، إلى جانب إطلاقه ألفاظًا مسيئة تخدش الحياء العام، وذلك أمام عدد كبير من الحضور داخل الصالة المغطاة.



وأشار إلى أنه سلّم النيابة وحدة تخزين إلكترونية (فلاشة) تحتوي على مقطع فيديو يوثق الواقعة لحظة حدوثها، لافتًا إلى أن الفيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، ما أثار حالة غضب واستياء شديدين في أوساط جماهير النادي الأهلي.



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