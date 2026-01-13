الداخلية تسهّل إجراءات استخراج الخدمات الشرطية للمواطنين

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تفعيل إجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ورصدت الإدارة الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على مختلف الأقسام التابعة لها، واتخذت الإجراءات اللازمة لتقديم التسهيلات المطلوبة، بما يضمن سرعة إنهاء الخدمات.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددًا من الحالات المرضية والإنسانية داخل مقارها، وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات الخاصة بكل حالة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين عند ترددهم على المواقع الشرطية المختلفة، باعتبار ذلك أحد الثوابت الأساسية التي تقوم عليها المنظومة الأمنية الحديثة.

