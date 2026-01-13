إعلان

الداخلية تسهّل إجراءات استخراج الخدمات الشرطية للمواطنين

كتب : علاء عمران

10:46 ص 13/01/2026

الجوازات والهجرة تواصل دعم الحالات الإنسانية وتُسر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تفعيل إجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ورصدت الإدارة الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على مختلف الأقسام التابعة لها، واتخذت الإجراءات اللازمة لتقديم التسهيلات المطلوبة، بما يضمن سرعة إنهاء الخدمات.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددًا من الحالات المرضية والإنسانية داخل مقارها، وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات الخاصة بكل حالة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين عند ترددهم على المواقع الشرطية المختلفة، باعتبار ذلك أحد الثوابت الأساسية التي تقوم عليها المنظومة الأمنية الحديثة.

اقرأ أيضًا:

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإدارة العامة للجوازات والهجرة كبار السن المواقع الشرطية وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو والقناة الناقلة
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو والقناة الناقلة
"في جيبنا".. 13 صور مثيرة للجدل من لاعبي منتخب السنغال قبل مباراة مصر
رياضة عربية وعالمية

"في جيبنا".. 13 صور مثيرة للجدل من لاعبي منتخب السنغال قبل مباراة مصر
إيلون ماسك يعترف بإنشاء شركة "سبيس إكس" للقاء كائنات فضائية
أخبار و تقارير

إيلون ماسك يعترف بإنشاء شركة "سبيس إكس" للقاء كائنات فضائية
خاص - سلوى عثمان تشكو ياسمين أحمد كامل مخرجة "أب ولكن" لنقيب المهن التمثيلية
زووم

خاص - سلوى عثمان تشكو ياسمين أحمد كامل مخرجة "أب ولكن" لنقيب المهن التمثيلية
أستراليا تطلب من رعاياها مغادرة إيران فورًا
شئون عربية و دولية

أستراليا تطلب من رعاياها مغادرة إيران فورًا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون
تأجيل بدء امتحانات الغد لمدة ساعة في هذه المحافظة.. بسبب الطقس السيئ
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر: تكاثر السحب على شمال البلاد