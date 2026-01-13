تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، المنعقدة بالرحاب، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وآخرين، بشأن سحب أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر.

وطالب منصور في طعنه، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، المخصصة لإقامة فرع جديد للنادي وبناء استاد الزمالك الدولي، وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى، مع إلغاء القرار رقم 1173 الصادر في 9 يونيو 2025، وإعادة الأرض إلى أعضاء الجمعية العمومية.

وأوضح منصور أن أعضاء الجمعية العمومية هم الملاك الحقيقيون للأرض، ولا ذنب لهم في ما وصفه بالتقاعس عن بناء النادي والاستاد.

وفي تفاصيل الدعوى، أشار إلى أنه لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العمومية على بيع 30 فدانًا من إجمالي مساحة الأرض البالغة 129 فدانًا، لافتًا إلى أن الحساب البنكي الذي تم فتحه لا يتبع نادي الزمالك أو مجلس إدارته، وإنما فُتح باسم شخص يعمل محاسبًا لدى شركات ممدوح عباس وأحمد عز.

وأكد منصور أن عودة الأرض لن تتحقق من خلال ما وصفه بترويج الأكاذيب أو الادعاء بتعرض النادي للاضطهاد، معتبرًا أن الفصل في الأمر مرهون بحكم القضاء، الذي أكد ثقته في عدالته.

اقرأ أيضًا:

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا