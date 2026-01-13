بعد استئناف النيابة.. إعادة محاكمة 6 متهمين بقضية "داعش أكتوبر"

تنظر محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء،إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 4007 لسنة 2025 جنايات أول 6 أكتوبر، المعروفة إعلاميًا بقضية "خلية داعش أكتوبر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، رأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر محمد السعيد.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق ببراءة المتهمين، إلا أن النيابة العامة طعنت على الحكم، ليُعاد نظر القضية من جديد، بعد أن قررت المحكمة في الجلسة الماضية تأجيلها لإعلان المتهمين.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهم الأول تولى خلال الفترة من عام 2018 وحتى 24 يناير 2023 قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات.

كما وُجهت للمتهمين من الثاني وحتى السادس تهم الانضمام إلى الجماعة محل الاتهام مع علمهم بأغراضها، إلى جانب توجيه اتهامات لبعضهم بتمويل الإرهاب.

اقرأ أيضًا:

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا

اختفى قبل زفافه بيوم.. كواليس تغيب عريس أرض اللواء