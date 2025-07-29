كتب - رمضان يونس:

أنهى لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي، إجراءات قرار إخلاء سبيله بعد سداد 100 ألف جنيه كفالة، من قسم شرطة أبو النمرس بعدما تأكد عدم ارتباطه بقضايا أخرى.

وحرصت أسرة رمضان صبحي، وشريف إكرامي و عددا من أصدقائه على التواجد أمام قسم شرطة أبو النمرس جنوب الجيزة لمؤازرة اللاعب في قضية التزوير.

وقررت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة الكلية، إخلاء سبيل لاعب نادي بيراميدز والأهلي السابق "رمضان صبحي" بكفالة 100 ألف جنيه.

وألقى رجال المباحث بمطار القاهرة الدولي القبض على اللاعب رمضان صبحي ، تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار صادر بحقه في واقعة التزوير، حيث تم توقيفه من قبل رجال المباحث بالمطار تحت إشراف اللواء عبد الناصر موافي مدير مباحث مطار القاهرة الدولي.

ويخضع رمضان صبحي للتحقيق في اتهامه بالاتفاق مع شاب على أداء الامتحانات بدلًا منه بمعهد سياحي بمدينة أبو النمرس.

وكانت النيابة قد أمرت سابقًا بحبس الشاب المنتحل وفرد أمن بالمعهد 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيام الأول بأداء الامتحان بدلًا من اللاعب، والثاني بتسهيل دخوله.

كما أمرت النيابة بضبط صاحب كافيه شهير بمنطقة المقطم لتورطه في تدبير الواقعة، إلى جانب استدعاء اثنين من موظفي المعهد لسماع أقوالهم، وكلفت لجنة من الطب الشرعي بفحص الكارنيه المزوّر المستخدم، ومطابقته مع الكارنيهات الرسمية الصادرة من المعهد.