كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على جميع الطرق والمحاور بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 117.629 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 3.014 سائقًا، تبينت إيجابية 239 منهم لتعاطي المواد المخدرة.

كما استمرت الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 1.187 مخالفة مرورية، وفحص 256 سائقًا، ثبت تعاطي 15 منهم للمواد المخدرة، وضبط 15 محكومًا عليهم بإجمالي 34 حكمًا قضائيًا، بالإضافة إلى التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

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