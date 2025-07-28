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حريق بشقة سكنية في الوراق.. والحماية المدنية تتدخل

06:05 م الإثنين 28 يوليو 2025

حريق شقة بالوراق

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كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة الوراق بشارع الغاز حريقا داخل برج سكني مكون من 13 طابقا، مساء الاثنين.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث دفعت بسيارتين إطفاء لمحاصرة النيران بشقة بالطابق السادس قبل امتدادها للأدوار الأخرى.

وروى شهود عيان أن الأدخنة بدأت تتصاعد بشكل كثيف قبل أن تصل سيارات المطافي بلحظات.

وحتى اللحظة، لم يسجل وقوع أي إصابات بشرية، وسط تواجد أمني مكثف ومحاولات مستمرة للسيطرة على الموقف.

وتواصل الأجهزة المعنية تحقيقاتها لكشف أسباب الحريق والتأكد من سلامة سكان العقار.

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حريق حريق شقة الوراق برج الحماية المدنية
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