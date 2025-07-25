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المرور يحرر 784 مخالفة بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني

12:29 م الجمعة 25 يوليو 2025

الملصق الإلكتروني

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كتب- عاطف مراد:

تمكنت أجهزة الأمن، من سحب 784 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

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الملصق الإلكتروني 784 مخالفة
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