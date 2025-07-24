126 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة.. وضبط مئات السائقين المتعاطين

كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من تسجيل أرقام ضخمة في ضبط المخالفات، في إطار جهودها لفرض الانضباط وتأمين سلامة الطرق.

وأسفرت الحملات عن ضبط 126,108 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات: السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة، والمواقف العشوائية، والتحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما جرى فحص 3310 سائقين بمختلف الطرق، وتبين إيجابية 302 منهم لتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، ما يشكل خطرًا داهمًا على حياة المواطنين.

وفي نطاق الطريق الدائري الإقليمي، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها الانضباطية، حيث تمكنت من ضبط 1130 مخالفة مرورية، وفحص 287 سائقًا تبين إيجابية 29 حالة تعاطٍ، إلى جانب ضبط 14 محكومًا عليهم بإجمالي 27 حكمًا قضائيًا، كما تم التحفظ على مركبتين خالفتا قوانين المرور.

واتُّخذت الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.





