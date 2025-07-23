تعاطٍ ومخالفات بالجملة على دائري الإقليمي.. جهود المرور خلال يوم

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة على الطريق الدائري الإقليمي لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة فقط عن ضبط 16 سائقًا ثبت تعاطيهم مواد مخدرة أثناء القيادة، بعد فحص 273 سائقًا.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 1078 مخالفة مرورية متنوعة شملت: تحميل ركاب، ومخالفة شروط التراخيص، وأمن ومتانة. وتمكنت القوات من ضبط 19 محكومًا عليهم، بإجمالي 32 حكمًا قضائيًا، إلى جانب التحفظ على 5 مركبات خالفت قوانين المرور.

وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين للنيابات المختصة.