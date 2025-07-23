سرقة كهرباء وقضايا ضرائب.. جهود الأمن الاقتصادي في 24 ساعة

كتب – علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة من خلال الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضبط المخالفات في القطاعات الحيوية والمرافق العامة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط آلاف القضايا بمختلف المجالات.

في مجال النقل والمواصلات، نفذت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات مكثفة على مترو الأنفاق ومحطات القطارات، أسفرت عن ضبط 1,306 قضية متنوعة، شملت مخالفات ووقائع سلبية تؤثر على انضباط وسلامة المرافق العامة.

وفي مجال سرقة التيار الكهربائي، تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 3,695 قضية، تنوعت بين سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد مع شركات الكهرباء.

كما نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 447 قضية، أبرزها في مجالات الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، والتحريات عن مدينين لمصلحة الضرائب.

وشهدت المجتمعات العمرانية الجديدة حملات مكثفة أيضًا، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 79 قضية متنوعة، تضمنت مخالفات بناء، ومحال تجارية بدون ترخيص، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وأسفرت الجهود أيضًا عن تحرير 138 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرارات الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، ويجرى مواصلة الحملات المكبرة بجميع أنحاء الجمهورية لضبط الخارجين على القانون.





