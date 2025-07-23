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سيدة تغسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بشراء عقارات وسيارات

11:47 ص الأربعاء 23 يوليو 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة تقيم بمحافظة الإسكندرية، بعد ثبوت تورطها في غسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهمة حاولت إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال إنفاقها على شراء العقارات والسيارات، بهدف إضفاء طابع قانوني وشرعي عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.

وقد بلغت قيمة الممتلكات التي تم حصرها نحو 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.




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وزارة الداخلية مكافحة المخدرات تجارة المخدرات
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